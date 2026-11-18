Immenstadt (dpa) - Der Strumpfhersteller Kunert möchte sich mit einem sogenannten Schutzschirmverfahren sanieren. Wie die Kunert Fashion GmbH aus Immenstadt im Allgäu mitteilte, habe das Amtsgericht in Kempten die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung angeordnet. Kunert habe nun drei Monate Zeit, einen Insolvenzplan auszuarbeiten.

«Der Geschäftsbetrieb wird auch während des Schutzschirmverfahrens uneingeschränkt fortgeführt», betonte das Unternehmen. Die rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten für die Monate November bis Januar 2027 Insolvenzgeld. Kunert habe im Jahr 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro erzielt.

Unternehmen tritt mit zwei Marken auf

Das Unternehmen existiert seit 1907. Es ist nicht nur unter dem Namen Kunert für seine Strümpfe und Socken für Herren und Damen bekannt, auch die Marke Hudson gehört zu Kunert. Ziel des Verfahrens sei es nun, die Gläubiger des Unternehmens zu befriedigen und den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Die wirtschaftliche Situation von Kunert soll nachhaltig neu geordnet werden, um die Zukunft der beiden Marken zu sichern.

Ein Schutzschirmverfahren ermöglicht im Insolvenzrecht Betrieben, die in finanziellen Schwierigkeiten, aber bisher nicht zahlungsunfähig sind, sich zu sanieren. Ein Rechtsanwalt wird dafür vom Gericht mit der Überwachung des Verfahrens beauftragt. Sanierungsexperten der Münchner Kanzlei Gerloff Liebler Rechtsanwälte sollen die Neuausrichtung bei Kunert ermöglichen.