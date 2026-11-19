Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth bangt vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 um ihren wichtigsten Akteur. Kapitän und Torjäger Felix Klaus laboriert an einer Fußblessur und droht am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auszufallen. «Bei Klausi habe ich noch einen Funken Resthoffnung, dass es reicht», sagte Trainer Heiko Vogel. «Aber wir wollen uns nicht stressen lassen.»

Der 34-Jährige erzielte sieben Tore und damit mehr als die Hälfte der 13 Fürther Treffer in der bisherigen Saison. Die Länderspielpause habe man eigentlich nutzen wollen, um bei Klaus «Ruhe reinzubekommen», sagte Vogel. Das gelang offenbar aber nicht so wie erhofft vor dem Spiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Tabellennachbarn aus Hannover.

Blick auf H96 für Vogel «maximal trügerisch»

Wer soll die Fürther nach der 0:3-Enttäuschung zuletzt in Dresden zum Erfolg führen? Es sei «ein bisschen unfair», den ganzen Druck auf Klaus abzuladen, meinte Vogel. Ohne den Routinier müssten eben andere einspringen. «Er ist ein Ausnahmespieler und absoluter Unterschiedsspieler in dieser Liga. Falls er nicht spielen sollte, gilt es, Mittel und Personen zu finden», kündigte der Coach an.

Den kommenden Gegner Hannover hält der fränkische Trainer für deutlich gefährlicher, als Tabellenplatz elf es suggeriert. Das Team von Trainer Sandro Wagner sei in den vergangenen Spielen «am schlechtesten weggekommen, was die Ausbeute anbelangt» und «gehört für mich zu den Top drei der Liga, was die individuelle Stärke angeht». Ein Blick nur auf die jüngste Torausbeute oder den Tabellenrang der Niedersachsen sei «maximal trügerisch», so Vogel.