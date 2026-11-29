Fürth (dpa) - Kapitän Felix Klaus hat der SpVgg Greuther Fürth bei seinem Comeback nicht zum ersehnten Erfolgserlebnis gegen Arminia Bielefeld verhelfen können. Nach zwei Niederlagen nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpften sich die Franken beim torlosen Remis vor 11.616 Zuschauern aber immerhin einen Zähler. Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel konnte sich am 13. Spieltag mal wieder auf ihren jungen Torhüter Florian Hellstern (19) verlassen, der stets auf dem Posten war. In der Tabelle sind die Fürther 13., Bielefeld liegt auf Position sieben.

Die Hausherren um ihren Kapitän Klaus, der wegen einer Sehnenreizung im Fuß fast vier Wochen schmerzlich vermisst wurde, gaben in der ersten Hälfte den Ton an. Nach einem Freistoß von Shinta Appelkamp lenkte Torhüter Jonas Kersken einen Schuss von Aaron Keller (13.) mit dem Fuß an den Pfosten. Die Bielefelder ließen sich nicht locken und hatten nach rund 30 Minuten mehr Abschlüsse. Doch selbst drei Chancen am Stück (30., 31., 32.) der Arminia führten nicht zum Führungstor gegen den sicheren Hellstern.

Nach der Pause wurde die Arminia zunächst aktiver. Doch ab der 60. Minute war wieder Fürth am Drücker - allerdings ohne zwingende Torgelegenheiten. Hellstern parierte glänzend gegen Jannik Rochelt (69.). Zehn Minuten später brachte Klaus hinter seinen Rechtsschuss nicht genug Druck, sein Kopfball (90.+1) flog kurz vor dem Abpfiff weit über das gegnerische Tor.