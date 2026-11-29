Heidenheim/Nürnberg (dpa) - Mit einer Pyro-Show und einer Plakat-Choreo samt furchteinflößenden Figuren stellten sich die Fans des 1. FC Nürnberg im Heidenheimer Stadion vor. Am Ende eines bitteren Novemberabends hatten dann aber die Franken selbst einen vermeidbaren Schrecken zu verdauen.

Dabei gab es beim «Club» nach dem 1:3 und der zweiten Niederlage in Serie gar nicht so viele Dinge, die zu bemängeln waren. «Ich kann uns gar keinen großen Vorwurf machen», meinte Offensivspieler Julian Justvan bei Sky und lobte den eigentlich weitgehend dominanten Auftritt seiner Mannschaft.

Kein Zoma, keine Abschlüsse, kein Alu-Glück

Woran lag es also, dass der FCN in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem 1:2 daheim gegen Braunschweig erneut als Verlierer vom Platz ging und der Rückstand auf Tabellenführer Hertha BSC nun schon auf 13 Zähler anwuchs? Den Hauptgrund identifizierte Trainer Miroslav Klose schnell: die Abschlussschwäche vor dem Tor. «Wir müssen noch mehr Killer sein. Und das waren wir heute nicht», sagte der Ex-Stürmerstar.

Dass der «Club» weiter auf seinen verletzten Toptorjäger Mohamed Ali Zoma verzichten muss, ist dabei nur ein Aspekt. Als Ausrede lässt Klose das nicht gelten. Seine Spieler hatten genug Aktionen rund um den Strafraum, wo sie den Abschluss verpassten.

Dass die Gäste zudem gleich dreimal an Pfosten und Latte scheiterten, tat sein Übriges. «Das passt dann auch zu so einem Spiel», sagte Justvan. Klose meinte angesprochen auf das Alu-Pech seiner Nürnberger: «Ich war froh, dass sie den Ball überhaupt auf das Tor schossen.»

Klose räumt ein: «Viel Kopfsache»

Auch bezeichnend: Der einzige Treffer des «Clubs» ging auf das Eigentor-Konto von Heidenheims Marcel Costly (39. Minute) nach einer abgefälschten Hereingabe von Nürnberg-Verteidiger Eric Porstner. Dieser Dusel reichte nicht.

Das 0:1 fing sich der FCN - mal wieder - nach einer Standardsituation, als Patrick Mainka (13.) einköpfte. Budu Zivzivadze (61.) mit einem abgefälschten Schuss und Jan Schöppner (65.) nach einem Patzer von Torhüter Jan Reichert («Geht auf meine Kappe») sicherten Heidenheim den ersten Dreier nach sieben sieglosen Spielen. «Das ist viel Kopfsache», meinte Klose zu den defensiven Unsicherheiten gepaart mit der offensiven Harmlosigkeit des «Clubs».

Was ist zu tun vor dem Heimspiel gegen Bochum?

Besondere Straf- oder Motivationsmaßnahmen vor dem Heimspiel am Samstag gegen den VfL Bochum seien aber nicht geplant. «Das hab ich im Griff», sagte der Weltmeister von 2014 und erinnerte, dass seine Mannschaft immer noch jung und unerfahren sei. «Wir müssen schon noch ein paar Schritte machen. Da wird aber nicht die Peitsche rausgeholt, das wäre das falsche Signal.»

Auch Justvan mahnt zu Ruhe - Nürnberg bleibt ja trotz des Dämpfers von Heidenheim in der Spitzengruppe der 2. Liga. «Wir müssen bei uns bleiben, wir müssen klar im Kopf bleiben und an den Sachen arbeiten.»