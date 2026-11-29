Erlangen (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Erlangen am Sonntagmittag ist ein 46-jähriger Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, waren das Motorrad und ein Auto mit Insassen in gleicher Richtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache sei es dann zu einem heftigen Zusammenstoß gekommen.

Der Motorradfahrer starb laut Polizei noch vor Ort. Der 57-jährige Fahrer des Autos und seine Beifahrerin seien nur leicht verletzt worden, aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein Gutachter war laut Polizei vor Ort, die von Trümmern übersäte Straße von Erlangen-Frauenaurach nach Herzogenaurach musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Näheres zum Unfallhergang sagen können, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen zu melden.