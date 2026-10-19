«Gala-Nacht des deutschen Fußballs» in München geplant

München (dpa) - Der deutsche Fußball bekommt in der kommenden Ballsaison einen eigenen Ballabend im Deutschen Theater in München. Die «Gala-Nacht des deutschen Fußballs» soll am 30. Januar 2027 stattfinden, wie der Veranstalter, Sportkommentator Oliver Forster, bekanntgab. Er versprach «eine Liebeserklärung an den deutschen Fußball».

Forster beschrieb das Konzept mit den Worten: «Chic machen, rausgehen und den Fußball feiern» - in Smoking und Abendkleid. Am Abend selbst werde es auch historisch, sagte er. «Wir werden alle Weltmeisterschaften durchstreifen.» Außerdem sollen Publikumspreise für den Spieler und den Trainer des Jahres vergeben werden.

Bei der Veranstaltung Ende Januar werde dann unter den zahlreichen Star-Gästen auch Schirmherr Oliver Kahn sein. Bei der Präsentation der Ball-Idee fehlte der frühere Nationaltorwart. Nach Angaben Forsters hatte die «München-Grippe» den «Titan» niedergestreckt. «Er liegt mit 39,5 Grad Fieber im Bett.»