Gas in Wohnung ausgetreten - Vier Bewohner im Krankenhaus

Prien am Chiemsee (dpa/lby) - In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) ist Kohlenmonoxid festgestellt worden. Vier Bewohner kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Als mögliche Ursache gilt eine Pelletheizung im Keller des Hauses.

Mehrere Bewohner klagten nach Polizeiangaben am Morgen über Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme. Daraufhin alarmierten sie den Rettungsdienst. Ein Kohlenmonoxid-Warngerät der Einsatzkräfte schlug beim Betreten der Wohnung Alarm. Feuerwehr und Polizei überprüften daraufhin alle Wohnungen und führten Messungen durch. Dabei wurden zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt. Die übrigen Bewohner durften in ihren Wohnungen bleiben.