Schlafend im Stau - Wenn Polizisten zum Wecken anrücken

Winkelhaid (dpa/lby) - Schlafende Autofahrer haben nach einer Vollsperrung der Autobahn 3 bei Nürnberg den Verkehr derart behindert, dass sie von der Polizei geweckt werden mussten. Obwohl die Autobahn bei Winkelhaid (Landkreis Nürnberger Land) schon gegen Mitternacht nach der Panne eines Autos wieder frei war, dauerte es etwa zwei weitere Stunden, bis der Verkehr wieder reibungslos fließen konnte.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sollte auf einer Baustelle zwischen dem Kreuz Nürnberg und dem Kreuz Altdorf gearbeitet werden. Nach Polizeiangaben wurde deswegen die Fahrbahn in beide Richtungen auf jeweils einen Fahrstreifen begrenzt. Ein Auto blieb jedoch in Richtung Passau im Baustellenbereich liegen, der Verkehr staute sich.

Kurz vor Mitternacht konnte der Wagen schließlich abgeschleppt werden, aber wegen der schlafenden Fahrer und eines Autos mit leerer Batterie dauerte es bis etwa 2.00 Uhr, bis der Verkehr wieder frei fließen konnte.