Gefährliche Gase: Brand in Batteriespeicher in Niederbayern

Obernzell (dpa/lby) - Ein Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen hat in Obernzell im Kreis Passau auf einem Privatgrundstück gebrannt. Dabei traten am Montagabend gesundheitsgefährdende Gase aus, wie die Polizei mitteilte. Anwohner wurden deshalb aufgefordert, ihre Türen und Fenster vorübergehend geschlossen zu halten und in ihren Häusern zu bleiben.

Weil sich die Speicherzellen des Batteriespeichers erst nach und nach entzündeten, konnte der Brand vor Ort zunächst nicht vollständig gelöscht werden. Deshalb brachte die Feuerwehr den brennenden Lagerbehälter in einen Metallcontainer, um ihn schließlich zu fluten.

Am späten Abend konnte die Gefahrenmeldung für die Anwohner dann wieder aufgehoben werden. Der Schaden wird laut Polizei bislang auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Die Gründe für den Brand sind bisher ungeklärt.