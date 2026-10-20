Sandalen statt Sneaker - Dassler-Streit als Tragödienstoff

Nürnberg (dpa/lby) - Der Streit der beiden Dassler-Brüder und die Gründung der konkurrierenden Weltkonzerne Puma und Adidas dient nun als Vorlage für ein Theaterstück in Nürnberg - in ungewohnter Kulisse. Autor und Regisseur Philipp Löhle übersetzt die legendäre Familiengeschichte in eine griechische Tragödie, durchzogen von Anspielungen, aber ohne konkrete Namen zu nennen. «Die Erfindung der Schuhe» wird am Donnerstag am Staatstheater uraufgeführt.

«Ich habe relativ schnell gewusst, dass man die Geschichte in eine andere Zeit versetzen muss», berichtet Löhle. «Man wäre sonst in einer Doku-Fiktion gelandet, in der man hätte schauen müssen, ob Adi Dassler richtig charakterisiert ist.» Genau das sei jedoch der Teil der Geschichte, der am wenigsten interessant sei, findet Löhle. Schließlich seien die Grundzüge schon bekannt.

«Ein Bruderstreit, der nach Bühne schreit»

1924 gründeten Adolf «Adi» und sein älterer Bruder Rudolf eine gemeinsame Schuhmanufaktur. Doch dann zerstritten sich die beiden. Rudolf Dassler gründete Puma, Adi Dassler Adidas - eine Rivalität, die den Erzählungen nach ein Leben lang hielt und bis heute die Kleinstadt Herzogenaurach prägt.

«Die berühmte Familiensaga und dieser erbitterte Bruderstreit sind ein großartiger "Kain-und-Abel-Mythos", der geradezu nach der Bühne schreit», findet Schauspieldirektorin Lene Grösch, die Löhle mit dem Stück beauftragt hat. «Viele Menschen kennen die Geschichte dieser beiden Brüder, und das gibt uns im Theater die Freiheit, mit diesem Mythos umzugehen.» In dem Fall: diesen ins antike Griechenland zu verlegen.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Brüder Adilius und Rudolfus, gewandet in Tuniken und zunächst barfuß. Die Zentralen der Weltkonzerne werden zu Tempeln, die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 wird im Kolosseum ausgetragen und Olympia 1936 auf dem Olymp.

In der Realität holte die DFB-Auswahl 1954 in der Schweiz den WM-Titel, die Olympischen Spiele 1936 in Berlin wurden von den Nationalsozialisten zu propagandistischen Zwecken missbraucht.

Sandalen statt Turnschuhe

Erfunden werden übrigens nicht Turnschuhe, sondern zeitgemäß für die Antike Sandalen. Das Stück trägt deshalb bewusst den Titel: «Die Erfindung der Schuhe». Erzählt wird die ganze Geschichte von einem griechischen Chor, aus dessen Reihe einzelne Schauspieler und Schauspielerinnen hervortreten, um verschiedene Szenen darzustellen.

Auf der Bühne lässt Löhle die beiden Brüder bis über den Tod hinaus bis in die Unterwelt der griechischen Mythologie streiten. «Dort streiten die beiden weiter, und sie streiten auch heute noch», sagt Löhle. Mit einem zwinkernden Auge, viel Humor und Fantasie greife das Theaterstück diesen legendären Bruderzwist auf - und frage auch nach der Moral: «Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Frage aber ist: Ist es das wert?», erläutert Löhle.