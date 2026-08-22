Gestank in beliebter Bodensee-Stadt gibt Rätsel auf

Friedrichshafen (dpa) - In Friedrichshafen am Bodensee sorgt seit einiger Zeit ein unangenehmer Geruch für Beschwerden. Vor allem nachts gingen bei der Stadt wiederholt Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern ein, wie die Kommune mitteilte. Woher die Geruchsbelästigung kommt, ist bislang unklar.

Seit etwa 2017 gehen bei der Stadt immer wieder Beschwerden über Geruchsbelästigungen ein, wie eine Sprecherin mitteilte. Messungen der Feuerwehr Friedrichshafen, bei denen die Geruchsstoffe identifiziert werden sollten, blieben demnach erfolglos. Auch sei es nicht möglich gewesen, anhand der Hinweise einen möglichen Verursacher zu ermitteln.

Bürger sollen Gerüche melden

Die Umweltabteilung der Stadt habe deshalb ein Gutachterbüro mit der Untersuchung der Geruchssituation beauftragt. Nun soll mit Hilfe der Angaben von Anwohnern das Rätsel gelöst werden. «Möglich wäre, dass der Geruch ein von der Jahreszeit abhängiges und durch das Wetter bedingtes Phänomen ist. Dies sollen die detaillierten Meldungen der Bürgerinnen und Bürger jetzt ergeben.»

Im offiziellen Erfassungsbogen der Stadt können Beschreibungen wie ranzig, süß, Gülle oder chemisch ausgewählt werden, um den Gutachtern bei der Suche nach der genauen Ursache zu helfen. Der Fragebogen richtet sich ausschließlich an das Gebiet Friedrichshafen-Ost. Die beliebte Hafenpromenade ist demnach nicht betroffen.