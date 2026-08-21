Nationalspieler Stachowiak will über Schweden wieder in NHL

Ingolstadt (dpa/lby) - Nationalspieler Wojciech Stachowiak wird nach seinem einjährigen Nordamerika-Gastspiel nicht zum ERC Ingolstadt zurückkehren. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wechselt der 27-Jährige nach Schweden zu Örebro HK.

Stachowiaks bis 2027 laufender Vertrag in Ingolstadt, der während seiner NHL-Zeit ruhte, wurde aufgelöst. Der Profi hatte sich im vergangenen Sommer Tampa Bay Lightning angeschlossen, kam in der besten Eishockey-Liga der Welt aber nicht zum Einsatz.

Zuletzt hatte er sich bei Ex-Club Ingolstadt als Trainingsgast fit gehalten, zu einer DEL-Rückkehr kommt es nun aber nicht. «Wojo hat zuletzt während seiner Zeit als Trainingsgast bei uns deutlich gemacht, dass er seine unmittelbare Zukunft nicht in Ingolstadt sieht», erklärte ERC-Sportdirektor Tim Regan laut Mitteilung.

«Mein ganz großes Ziel bleibt nach wie vor die NHL»

«Mein ganz großes Ziel bleibt nach wie vor die NHL», sagte Stachowiak. Die schwedische Liga sei die beste Europas, über diese wolle er sich neu empfehlen. «Mit dem Schritt nach Örebro möchte ich mir die größtmögliche Chance geben, mir den Traum von der NHL doch noch zu verwirklichen.»

Bis 2025 hatte Stachowiak in fünf Jahren 281 Partien für die Panther bestritten und 126 Scorerpunkte gesammelt. Danach war er als erster Profi der Ingolstädter Club-Geschichte in eine NHL-Organisation gewechselt.

Beim dreimaligen Stanley-Cup-Champion Tampa Bay Lightning spielte er aber keine Rolle. Stattdessen lief er für Tampas Farmteam Syracuse Crunch in der zweitklassigen AHL auf und später noch für die Grand Rapids Griffins, das Farmteam der Detroit Red Wings.