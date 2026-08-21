Sexuelle Belästigung und Körperverletzung: Mann festgenommen

Geisenhausen (dpa/lby) - Ein Mann soll am Bahnhof im niederbayerischen Geisenhausen (Landkreis Landshut) erst ein 15-jähriges Mädchen sexuell belästigt und zehn Minuten später eine 24-Jährige attackiert und niedergeschlagen haben. Nach Polizeiangaben brachte der Rettungsdienst die Frau mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

Demnach nahmen die Beamten den 27-jährigen Tatverdächtigen am Donnerstag am Ortsrand vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erließ ein Ermittlungsrichter einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der sexuellen Belästigung und der Körperverletzung. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.