Goldener Saal nach Sanierung wieder geöffnet

Augsburg (dpa) - Von Montag an können Interessierte wieder eine der herausragenden Sehenswürdigkeiten von Augsburg besichtigen. Denn dann wird das historische Rathaus nach rund zweijähriger Sanierung wieder geöffnet. Dadurch können Besucher auch wieder den berühmten Goldenen Saal besuchen. Wie die Stadt ankündigte, kann der repräsentative Saal in der ersten Woche bis Sonntag (4. Oktober) kostenfrei besichtigt werden.

Bereits vor der offiziellen Wiedereröffnung des Rathauses hatte die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitagabend im Goldenen Saal den Elisabeth-Preis des Augsburger Caritasverbandes erhalten. Die Ex-Kanzlerin wurde für ihre Haltung und ihren Einsatz für gesellschaftlichen Zusammenhalt geehrt.

Herausragender Prachtbau aus der Renaissancezeit

Das rund 400 Jahre alte Augsburger Rathaus gilt als eines der herausragenden Renaissancebauwerke nördlich der Alpen. Mit dem imposanten Goldenen Saal zeigte die Stadt einstmals ihre Bedeutung als Reichsstadt, die früher durch die Fugger und andere Kaufmannsfamilien eines der bedeutendsten europäischen Handelszentren war.

Der Name des Saals bezieht sich auf die mit Blattgold reichhaltig verzierte Decke. Das 57 Meter hohe Rathaus selbst war nach Angaben der Stadt über Jahrhunderte hinweg - bis 1917 - auch der höchste Profanbau Deutschlands.

Die Arbeiten der vergangenen beiden Jahre seien die umfangreichste Sanierung seit dem Wiederaufbau des Rathauses nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Modernisierung betraf insbesondere den Sitzungsbereich im zweiten Obergeschoss, wo Asbest unter anderem aus der Decke entfernt wurde. Zudem wurden Decken und der Boden nach historischem Vorbild neu gestaltet, dafür wurden auch die bekannten Solnhofener Natursteinplatten aus dem Altmühltal verbaut.

Rekonstruktion des Rathauses dauerte ein halbes Jahrhundert

Die Sanierung des Rathauses ist bis jetzt nicht ganz abgeschlossen, die restlichen Arbeiten sollen im laufenden Betrieb erfolgen. Für die Modernisierung des Rathauses hatte der Stadtrat knapp sieben Millionen Euro freigegeben.

Während der Bombardierung Augsburgs durch die Alliierten wurde auch das Rathaus stark beschädigt, es blieb nur eine Ruine. Im Februar 1944 brannte das Gebäude aus, die Innenausstattung wurde weitgehend zerstört. Die Rekonstruktion des Hauses und speziell des Goldenen Saals dauerte danach ein halbes Jahrhundert. Erst 1996 erstrahlte der Prunksaal wieder in seiner früheren Pracht.