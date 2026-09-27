Auto überschlägt sich - zwei Leichtverletzte

Rothenbuch (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Bus und einem Auto in Rothenbuch (Landkreis Aschaffenburg) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ihr Auto überschlug sich, nachdem es mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammengeprallt war, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Angaben zufolge landete der Wagen auf dem Dach. Der Busfahrer blieb laut dem Sprecher unverletzt. Es befanden sich keine Fahrgäste in dem Fahrzeug.

Den Angaben zufolge geriet der 21 Jahre alte Fahrer des Autos mit seinem Wagen am späten Samstagabend aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Im Auto befand sich auch eine 17 Jahre alten Beifahrerin. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall im Landkreis Aschaffenburg kam.