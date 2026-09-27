DFB-Team trifft bei Klopps Heimdebüt auf Griechenland

Augsburg (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet heute Abend (20.45 Uhr) ihr erstes Heimspiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Gegner im ausverkauften Augsburger Stadion ist Griechenland. Drei Tage nach dem 1:1 zum Auftakt der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande strebt Klopp mit der DFB-Auswahl seinen ersten Sieg an.

Die Griechen waren mit einem 2:1 in Serbien erfolgreich in die Gruppenphase gestartet. Klopp äußerte großen Respekt vor dem Gegner. Man werde sehr hart arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Im Tor wird es einen Wechsel geben. Alexander Nübel wird sein viertes Länderspiel bestreiten, wie Klopp ankündigte.