Verein: Deutschland darf wieder von Olympia träumen

München (dpa) - Nach der Kür Münchens zum deutschen Olympia-Bewerber zeigt sich die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG) euphorisch. Die Entscheidung sei «ein kraftvolles Signal für unser ganzes Land», hieß es in einer Mitteilung. DOG-Präsident Gregor von Opel erklärte, in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten schenke sie «uns ein gemeinsames Ziel, an das wir glauben dürfen. Deutschland kann Gastgeber sein, Menschen begeistern und herausragende Leistungen vollbringen – weltoffen, fröhlich und friedlich». Deutschland dürfe wieder von Olympia träumen.

Die bayerische Landeshauptstadt hatte sich gestern mit 91:50 Stimmen bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSB in Baden-Baden im Duell mit Köln-Rhein-Ruhr deutlicher als zuvor erwartet durchgesetzt. Somit ist München der Kandidat für eine deutsche Bewerbung um Olympia und die Paralympics für 2036, 2040 oder 2044. Segelwettbewerbe würden dann in Kiel stattfinden.

Laut DOG habe München auch mit «der Kraft seines olympischen Erbes überzeugt. Gemeinsam mit Kiel verbindet die Bewerbung bewährte Sportstätten und gelebte Olympiaerfahrung mit dem Anspruch, neue Maßstäbe für nachhaltige und weltoffene Spiele zu setzen».

Die Deutsche Olympische Gesellschaft wurde 1951 mit dem Ziel gegründet, für die Verbreitung des olympischen Gedankens in Sport und Gesellschaft zu werben.