Google tritt Vereinigung der bayerischen Wirtschaft bei

München (dpa) - Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) bekommt ein prominentes neues Mitglied. Der US-Konzern Google - eines der wertvollsten Unternehmen der Welt - tritt dem Wirtschaftsverband bei, wie beide Seiten mitteilten. Google ist demnach das 222. Mitglied der vbw - und das erste US-Technologieunternehmen, das diesen Schritt geht.

Dabei ist Google bei weitem nicht der einzige der großen US-Techkonzerne, der eine deutliche Präsenz in München hat. Auch Apple, Microsoft oder Amazon sind vor Ort. München gilt für große internationale Tech-Unternehmen als beliebter Standort - auch weil es für internationale Mitarbeiter attraktiv ist.

Google ist seit fast 20 Jahren in Bayern aktiv, derzeit hat der Konzern in München rund 1.900 Mitarbeiter, überwiegend im Software-Engineering. Aktuell werden in der Landeshauptstadt zudem neue Räume gebaut. Anfang kommenden Jahres will Google dort einen Campus in der Nähe der Hackerbrücke beziehen.

Ziel des Beitritts zur vbw ist es laut Mitteilung «die digitale Transformation, industrielle KI-Anwendungen und die technologische Souveränität im Freistaat Bayern gemeinsam voranzutreiben». Laut vbw bringt Google in das Netzwerk «vor allem Expertise in den Bereichen Cybersicherheit, datensouveräne Cloud-Lösungen und industrielle KI-Anwendungen ein».

Engere Verzahnung

Der Hauptgeschäftsführer der vbw, Bertram Brossardt zeigte sich erfreut über den Beitritt. «Die Verzahnung von bayerischer Industrie-Exzellenz und führender Tech-Expertise stärkt unseren Wirtschaftsstandort und leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass der Freistaat auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt», sagte er.

Wieland Holfelder von Google betonte, dass Bayern «Ingenieurskunst mit Spitzenforschung» vereine. «Unser vbw-Beitritt ist das Fundament, um diese industriellen Stärken noch enger mit unserer Technologie- und Sicherheitskompetenz zu verzahnen.»