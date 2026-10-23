Leiche nach Brand in Haus am Ammersee gefunden

Schondorf (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus am Ammersee ist eine Leiche aus dem Gebäude geborgen worden. Die tote Person hatte nach dem Feuer am Donnerstagnachmittag zunächst nicht aus dem Haus geborgen werden können. Nach Polizeiangaben musste zuvor der Dachstuhl abgetragen werden, um das Gebäude dann gefahrlos betreten zu können. Es entstand demnach ein Schaden in Höhe von etwa 500.000 Euro.

Drei Menschen seien an der Adresse in Schondorf (Landkreis Landsberg am Lech) gemeldet, sagte die Polizeisprecherin. Zwei von ihnen, ein Vater und seine Tochter, seien aber nicht im Haus gewesen, als das Feuer ausbrach. Die tote Person sei noch nicht identifiziert. Auch die Brandursache und die Todesumstände müssten ermittelt werden. Für den Leichnam wurde eine Obduktion angeordnet.