Mädchen für Lottoschein verletzt? Polizei sucht Mann

Ebersberg (dpa/lby) - Eine Woche nach der Auseinandersetzung um Lottoscheine, bei der eine Zehnjährige verletzt wurde, sucht die Polizei weiter nach dem Verdächtigen. Es seien zwar mehrere Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nach dem Vorfall im oberbayerischen Ebersberg eingegangen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Wer der Mann sei, der das Mädchen angegangen haben soll, wisse man aber bisher nicht.

Nicht sicher geklärt sei auch, wie es zum angebrochenen Armknochen des Mädchens kam. Die Polizei prüfe, ob sich der Mann, wie zunächst mitgeteilt, tatsächlich mit Absicht auf das Kind geworfen hat. Möglich sei demnach auch, dass die Zehnjährige im Gedränge um die Lottoscheine verletzt worden sei. Der Verdacht auf Raub bestehe jedoch weiter.

Scheine fielen auf Wiese

Das Mädchen war am Freitag, 16. Oktober, in einer Gaststätte, als jemand aus einem Heißluftballon mehrere Lottoscheine über einer Wiese daneben abwarf. Mehrere Menschen rannten los, um einen Schein zu ergattern - darunter auch die Zehnjährige.

Als sie bereits einen in der Hand hielt, soll sich ein Mann auf ihren Arm geworfen und dem Kind den Schein entrissen haben. Danach ging er laut Polizei weg und ließ die Zehnjährige mit angebrochenem Arm zurück.