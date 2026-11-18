Ulm (dpa) - Mit zahlreichen Einsatzkräften führt die Polizei in einem Ulmer Hochhaus eine Razzia durch. Im Universum Center laufen umfangreiche Maßnahmen, bei denen Personen und teilweise auch Geschäftsräume überprüft und durchsucht werden, wie die Polizei mitteilte. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

Ziel der Aktion sei es, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festzustellen sowie Strukturen aufzudecken, die solche Taten begünstigten. Kontrolliert werden die öffentlich zugänglichen Bereiche im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss.

Unterstützt wird die Polizei vom Polizeipräsidium Einsatz. Auch der Zoll und die Stadt Ulm seien vor Ort. Sie wollen mögliche Verstöße gegen Einfuhr- und Lebensmittelgesetze sowie gegen das Gewerberecht verfolgen. Rund um das Center müsse während des Einsatzes mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.