An der Zugspitze hat ein großer Felssturz für eine riesige Staubwolke gesorgt. Mehrere Kubikmeter Felsen sind abgebrochen – es war sogar bis ins Tal zu hören. Die Ursache? Der Permafrost schmilzt, weil es immer wärmer wird. Dadurch verlieren die Felsen ihren Halt und stürzen ab. Für Wanderer besteht laut Bergwacht Grainau aktuell keine Gefahr, da der betroffene Bereich abseits der Wanderwege liegt.

Warum bröckelt es an der Zugspitze?

Der Permafrost wirkt wie ein natürlicher Klebstoff für die Berge. Wenn das Eis in den Felsen schmilzt, verlieren sie ihren Halt. Besonders bei anhaltender Wärme kann es dann zu Gesteinsabbrüchen kommen. Wasser dringt in die Spalten, Felsen lockern sich und lösen sich schließlich.

Ist das gefährlich für Wanderer?