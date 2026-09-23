Kimmichs schonungsloses WM-Urteil: «Härtestes Ausscheiden»

Amsterdam (dpa) - Joshua Kimmich sieht sich nach dem dritten WM-Flop mit der Fußball-Nationalmannschaft ganz besonders in der Pflicht. «Rückblickend gehören diese drei WM-Ausscheiden zu meiner Karriere. Das kann man nicht rückgängig machen. Aber man kann dafür sorgen, dass es in Zukunft anders läuft. Darauf richte ich meine Energie und meinen Fokus. Wir werden alles dafür tun, den Menschen wieder Freude zu bereiten», sagte der Kapitän der DFB-Elf im TV-Interview mit RTL/Sky.

Nach dem frühen WM-Scheitern in der Gruppenphase 2018 und 2022 sei das Aus in der Zwischenrunde im Elfmeterdrama gegen Paraguay in diesem Sommer in Amerika noch schlimmer gewesen. «Für mich war es das härteste Ausscheiden. Es ist zum dritten Mal passiert, diesmal in einer anderen Rolle. Deshalb hat es mich noch stärker getroffen. Ich habe Zeit gebraucht, um es zu verarbeiten und einzuordnen», sagte der 31 Jahre alte Bayern-Profi.

DNA und Identität wiederfinden

Dem Neustart unter Klopp sieht der Bayern-Profi erwartungsvoll entgegen. «Für uns wird es wichtig sein, unsere eigene DNA und unsere Identität wiederzufinden. Diese Identität zeigt sich auf dem Platz, neben dem Platz, nach außen und intern. Sie zeigt sich darin, wie wir miteinander umgehen, wie wir auf dem Platz füreinander spielen und wie wir nach innen und außen kommunizieren», sagte Kimmich vor dem Start in die Nations League am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in den Niederlanden.

Sich selbst sieht er als Kapitän und nach bisher 114 Länderspielen in einer besonderen Verantwortung. «Leistung wird immer erwartet – das erwarte ich aber auch von mir selbst. Außerdem geht es darum, der Mannschaft dabei zu helfen, wieder dorthin zu kommen, wo sie hingehört und wofür sie das Potenzial und Talent hat», sagte Kimmich.

Klopp sieht Kimmich in Führungsverantwortung

Beim neuen Bundestrainer spürt er dabei eine besondere Begeisterung. «Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass er extrem Bock auf die Aufgabe hat und dass es ihm sehr, sehr viel bedeutet, das für Deutschland zu tun. Er bringt sehr viel Energie, Elan und sehr viel Vorfreude mit», sagte Kimmich über Klopp. Der DFB-Chefcoach hatte Kimmich im Amt als Spielführer bestätigt und ihm eine klare Führungsrolle zugeschrieben - und das, wie im Verein, im Mittelfeld.