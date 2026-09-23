Nürnberg-Profi Becker wird am Meniskus operiert

Nürnberg (dpa/lby) - Finn Becker vom 1. FC Nürnberg wird während der Länderspielpause am Innenmeniskus operiert. Nach Angaben des Fußball-Zweitligisten entschied sich der Mittelfeldspieler für den Eingriff, «um künftig keine Beschwerden mehr zu haben». Die OP sei schon länger geplant gewesen. Wie lange der 26-Jährige ausfallen wird, das könne nicht genau gesagt werden.

Becker ist unter Trainer Miroslav Klose Stammspieler im offensiven Mittelfeld und einer der Gründe für den starken Saisonstart. Der «Club» rangiert nach sieben Spieltagen mit fünf Siegen und einem Unentschieden auf dem zweiten Tabellenplatz hinter der noch verlustpunktfreien Hertha aus Berlin.

Nach der Länderspielpause geht es für den FCN am 10. Oktober mit dem Zweitliga-Topspiel zu Hause gegen Aufstiegs-Mitfavorit VfL Wolfsburg weiter.