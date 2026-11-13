Gut einen Monat lang kein Zug zwischen München und Mühldorf

München/Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Wegen einer umfassenden Erneuerung der Bahnstrecke fahren gut einen Monat lang keine Züge zwischen München und Mühldorf am Inn. Vom 19. November bis 23. Dezember solle die störanfällige Strecke umfassend saniert werden, teilte die Bahn mit. Reisende müssen für diesen Zeitraum auf Busse zum Ostbahnhof umsteigen.

Seit Mitte September mussten Züge der Südostbayernbahn auf der Strecke wegen mehrerer Langsamfahrstellen mit einem anderen Fahrplan fahren, Reisende waren länger unterwegs. Morgens und nachmittags fuhren einzelne Züge gar nicht, damit der Rest der Bahnen zuverlässiger unterwegs sein konnte.

Zu Weihnachten sollen wieder Züge fahren - unter einer Bedingung

Ziel sei, dass die Züge dort ab Heiligabend wieder im regulären Fahrplan unterwegs seien, teilte die Bahn mit. Voraussetzung dafür sei «ein planmäßiger Baufortschritt, der insbesondere in den Wintermonaten von den Witterungsbedingungen abhängt», schränkte das Unternehmen ein. Für die Beseitigung der Langsamfahrstellen stelle die Infrastrukturtochter der Bahn rund 40 Millionen Euro zusätzlich bereit.

Allerdings sind die Probleme für Reisende auf der Strecke selbst bei planmäßigen Arbeiten im kommenden Jahr nicht ganz beseitigt. Ersatzverkehr mit Bussen ist wegen zwei neuen elektronischen Stellwerken auch vom 15. Januar bis 18. Januar sowie vom 22. Januar bis 1. Februar nötig. Ab 7. Februar bis 9. Juli entfallen dann einzelne Regionalbahn-Verbindungen, weil Fernzüge von der zu sanierenden Strecke Rosenheim-Salzburg über Mühldorf am Inn umgeleitet werden müssen. Auch deswegen dürfte der Bahn wohl an einer schnellen Sanierung der Strecke gelegen sein.