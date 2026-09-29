Hackerangriff auf LMU: Rund 600.000 Datensätze betroffen

München (dpa/lby) - Nach dem Hacker-Angriff auf die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München sind rund 600.000 Datensätze von aktuellen und ehemaligen Studierenden betroffen. Nach neuesten forensischen Erkenntnissen war der gesamte Datenbestand im Zulassungssystem betroffen, in dem sämtliche Daten der Studierenden verarbeitet werden, wie die LMU mitteilte. Die Immatrikulationsdaten reichen demnach etwa 50 Jahre zurück.

Umfang je nach Alter der Daten unterschiedlich

Die betroffenen Datensätze bis einschließlich 1994 enthalten laut LMU nur Stammdaten und die Semesterhistorie. Ab 2005 sind die Angaben demnach umfangreicher, teilweise sind auch Bankdaten hinterlegt. Je nach Einzelfall könnten zudem Krankenversicherungs- und BAföG-Nummern, Angaben zum Studienverlauf und Beurlaubungsgründe, die teils sensible Daten nach Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung enthalten können, betroffen sein. Nicht jede Kategorie betreffe demnach jeden Menschen.

Nicht betroffen seien Passwörter, Prüfungsinformationen und Angaben zu Studieninhalten und individuellen Leistungen.

Was bedeutet das für aktuelle und ehemalige Studierende?

Es gebe weiterhin keine Anhaltspunkte, dass Daten veröffentlicht oder missbräuchlich verwendet wurden, so die LMU. Ausschließen könne man das aber nicht. Gemeinsam mit externen Experten beobachte die Hochschule das Darknet. Bei Hinweisen würden Betroffene unverzüglich informiert. Die LMU rät zu besonderer Vorsicht bei E-Mails mit Anhängen oder Links und bei verdächtigen Anrufen oder Nachrichten mit Universitäts-Bezug.

Vorlesungsverzeichnis geht wieder online

Die Uni fährt vorsorglich abgeschaltete Systeme nach eigenen Angaben wieder hoch. Das Online-Vorlesungsverzeichnis LSF soll ab Mittwoch schrittweise wieder erreichbar sein. Aus Sicherheitsgründen sei der Zugang aber nur im Uni-Netz oder per VPN möglich.

Neue Studierende können sich seit dem 22. September wieder immatrikulieren, die Fristen wurden laut LMU-Angaben verlängert. Bestehende Immatrikulationen bleiben demnach gültig. Ab Dezember soll das neue System CampusOnline digitale Bewerbungen und Immatrikulationen auf Cloud-Basis ermöglichen.