Handstaubsauger setzt Pfarrhaus in Schwaben in Brand

Wemding (dpa/lby) - Ein Handstaubsauger hat einen Brand in einem Pfarrhaus in Wemding (Landkreis Donau-Ries) verursacht. Nach Polizeiangaben wurden dabei vier Menschen verletzt, darunter der Pfarrer und eine Reinigungskraft.

Laut Polizei kam es am Freitag zu einer technischen Fehlfunktion des zum Laden angeschlossenen Staubsaugers im ersten Stock, woraufhin sich das Gerät entzündete. Die Flammen hätten auf den Teppichboden und einen Stromkasten übergegriffen.

Der Pfarrer, der im ersten Stock geschlafen hatte, und eine Reinigungskraft, die im Erdgeschoss arbeitete, konnten das Gebäude den Angaben zufolge verlassen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Mitarbeiterinnen erlitten Rauchvergiftungen und wurden vor Ort behandelt, hieß es. Durch den Brand sei ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden. Das Feuer sei gelöscht, der gesamte erste Stock aber aktuell nicht betretbar.