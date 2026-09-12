Heimspiel gegen Leverkusen: Augsburg will dritten Streich

Augsburg (dpa/lby) - Nach zwei Auftaktsiegen will der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga nachlegen und seine Überraschungs-Tabellenführung verteidigen. Das Team von Trainer Manuel Baum empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen. Den Augsburgern war es in ihrer Erstliga-Historie noch nie gelungen, drei Siegen zum Saisonbeginn zu feiern. «Lasst euch überraschen», verkündete Coach Baum vor der Heimpartie. Nach einem 3:0 gegen Schalke düpierte der FCA zuletzt Frankfurt auswärts mit 4:1.

Die Gäste aus dem Rheinland hatten indes zum Saisonstart überraschend in Elversberg verloren, dann aber daheim ein klares 4:0 gegen Union Berlin gefeiert. «Wir wissen, über welche brutale Qualität Leverkusen verfügt», betonte Baum. «Gleichzeitig wollen wir die ganze Saison über zeigen, dass kein Gegner gerne nach Augsburg kommt.»