Sommerferien-Ausklang: Erst Sonne, dann Regen und Wind

München (dpa/lby) - Sonne satt - wenigstens am Samstag: Zum Ausklang der Sommerferien lockt noch einmal mildes Ausflugswetter. Aber Vorsicht: Auf den Straßen kann es eng werden. Heimkehrer und Ausflügler sorgen voraussichtlich für dichten Verkehr.

Samstag freundlich und warm

Bei 20 bis 25 Grad ist es am Samstag nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielerorts warm und überwiegend trocken. Sonne und Quellwolken wechseln sich ab. In Südbayern bleibt es trocken, in Nordbayern sind vereinzelt ein paar Tropfen oder kurze Regenschauer möglich.

Sonntag Regen zum Ferienende

Am Sonntag ist zunächst vor allem in Südbayern noch etwas Sonne möglich. Im Tagesverlauf zieht von Norden her Regen auf und das Wetter wird zunehmend unbeständig. In Nordbayern regnet es häufig, in Südbayern gibt es schauerartigen Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad. Dazu weht mäßiger, im Tagesverlauf stark böiger Westwind.

Auch am Montag wird es zunächst noch nass, bevor sich wieder häufiger die Sonne zeigt. Im Tagesverlauf wird es zunehmend trocken und die Sonne kommt immer öfter heraus. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 25 Grad. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest.