Herrmann würdigt THW-Landesvereinigung zum Jubiläum

München (dpa/lby) - Ohne das Technische Hilfswerk (THW) geht nach Meinung von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Katastrophenschutz und bei der Gefahrenabwehr nichts. Auf das THW sei immer Verlass, ob bei Hochwasser, schwerem Unwetter, großflächigen Stromausfällen oder anderen Schadenslagen, sagte der CSU-Politiker anlässlich des 40-jährigen Bestehens der THW-Landesvereinigung Bayern. «Für uns in Bayern sind Sie ein unverzichtbarer Partner im Katastrophenschutz und bei der Gefahrenabwehr.»

Herrmann bedankte sich beim Jubiläumsfestakt im Bayerischen Landtag bei den ehrenamtlich Engagierten: «Ihr Engagement hat die Landesvereinigung zu dem gemacht, was sie heute ist: Eine starke Stimme für das THW im Freistaat.»

Die THW-Landesvereinigung unterstützt die Helferinnen und Helfer des THW und vertritt ihre Anliegen. Sie wurde am 13. Dezember 1986 von 31 Vorsitzenden der bayerischen THW-Ortsvereine in Ingolstadt gegründet und setzt sich unter anderem für die politische Interessenvertretung im bayerischen Zivil- und Katastrophenschutz ein.