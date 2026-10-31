Klose mahnt: Chatzialexiou-Abgang darf kein Störfaktor sein

Nürnberg (dpa/lby) - Jetzt muss Miroslav Klose mit dem 1. FC Nürnberg noch mehr Standfestigkeit und Widerstandskraft beweisen. Nach dem langfristigen Ausfall von Top-Torjäger Mohamed Ali Zoma verliert der Tabellenzweite im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auch abseits des Spielfeldes einen eminent wichtigen Erfolgsfaktor.

Sportvorstand Joti Chatzialexiou wird den «Club» verlassen und zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt wechseln. Der frühere DFB-Funktionär wird bei den Hessen zum 1. Februar 2027 die Nachfolge von Markus Krösche antreten, wie beide Clubs mitteilten. «Mir ist es wichtig, nicht von heute auf morgen zu gehen, sondern gemeinsam mit meinem Nachfolger weitere Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins zu stellen», sagte Chatzialexiou in einer Mitteilung des FCN.

«Die Anfrage aus Frankfurt ist für mich eine ganz besondere, da es sich um meinen Heimatverein handelt. Andernfalls hätte ich nicht darüber nachgedacht, den Club zu verlassen», sagte Chatzialexiou. In seinem bis 2028 laufenden Vertrag bei den Franken besaß der gebürtige Frankfurter eine Ausstiegsklausel für einen Wechsel zu Frankfurt. Der Aufsichtsrat der Hessen soll sich bei einem Treffen mit Chatzialexiou am späten Freitagabend am Frankfurter Flughafen einstimmig auf den 50-Jährigen als Krösche-Nachfolger geeinigt haben.

«Ich habe heute früh offiziell davon erfahren»

Zuvor hatte Klose bereits in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli den Abgang bestätigt. «Ich habe heute früh offiziell davon erfahren», sagte Klose. Er bedauert den Abgang von Chatzialexiou, der ihn im Sommer 2024 als Trainer nach Nürnberg geholt hatte. Gemeinsam durchlebten sie auch einigen Krisen.

«Wir waren sehr eng in vielen Themen. Und natürlich war er ein enger Vertrauter», sagte Klose angesprochen auf den Sportchef. Der Weltmeister von 2014 ordnete die Entwicklung jedoch sofort professionell und pragmatisch ein: «Das ist völlig normal in dem Geschäft, dass Wechsel stattfinden. Ich bin überzeugt und habe Vertrauen in den Verein, dass wir einen vernünftigen Nachfolger finden.» Es könnte eine interne oder externe Lösung geben.

Die Frankfurter hatten sich Mitte dieses Monats von Krösche getrennt. Chatzialexiou war früher Nachwuchstrainer bei der Eintracht. Anschließend machte er Karriere beim Deutschen Fußball-Bund. Im Sommer 2024 war er als Sportvorstand zum 1. FC Nürnberg gewechselt. Chatzialexiou hat beim FCN viel bewegt, insbesondere personell. Im dritten Jahr unter dem Gespann Chatzialexiou/Klose hat sich der neunmalige deutsche Meister so weit entwickelt, dass er im Aufstiegskampf dabei ist.

Drei Punkte als Ziel auf St. Pauli

«Ziel ist, dass wir mitmischen, solange es geht», sagte Klose vor der Partie bei St. Pauli. Der Wirbel um Chatzialexiou dürfe kein Störfaktor sein, mahnte Klose eindringlich: «Nee, das wäre eine Ausrede, die zu einfach wäre.»

Auch im ausverkauften Millerntor-Stadion in Hamburg werde man «mit Mut und Überzeugung auf drei Punkte spielen», kündigte Klose nach den ersten zwei Saisonniederlagen in der zurückliegenden Woche gegen Kaiserslautern in der Liga und im DFB-Pokal beim Bundesligisten Bayer Leverkusen an.