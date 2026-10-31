Mann randaliert in Schwaben - drei Verletzte

Donauwörth (dpa/lby) - Ein 34-Jähriger soll in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) zunächst am Bahnhof einen Mann verletzt und dann womöglich seine Ex-Freundin angegriffen haben. Als die Polizei den Mann festnahm, habe dieser massiven Widerstand geleistet und auch einen Beamten verletzt, teilte die Polizei mit. Der Mann habe einen deutlich alkoholisierten Eindruck gemacht.

Nach Angaben der Bundespolizei hatte der Mann am Freitagabend zunächst einem anderen Mann am Bahnhof ins Gesicht geschlagen. Polizeibeamte erteilten ihm sodann einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Kurz darauf soll der Mann an der Wohnung seiner Ex-Freundin randaliert haben. Die 32-Jährige hatte nach Polizeiangaben frische Verletzungen im Gesicht. Die Beamten vermuteten daher, der Mann habe auch die Frau geschlagen. Als die Polizei den Mann in Gewahrsam nahm, verletzte er einen Polizisten mit seinem Ellenbogen und einem Tritt.

Dem 34-Jährigen wurde Blut abgenommen und er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands ermittelt.