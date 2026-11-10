Hier regnet es - und hier kommt die Sonne raus

München (dpa/lby) - Regen vor allem im Süden, im Norden Bayerns dagegen gelegentlicher Sonnenschein - so präsentiert sich das Wetter am Dienstag im Freistaat.

In Südbayern gibt es laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) oftmals «durchweg Regen». Für den Bodenseeraum bis zum Allgäu gibt es sogar eine DWD-Warnung wegen Dauerregens.

In Niederbayern wird es zwar zum Nachmittag trockener, aber die Sonne lässt sich nicht blicken. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht zum Mittwoch gibt es vielerorts Regen oder Nieselregen. Der Mittwoch selbst ist unbeständig und es regnet oft. In Niederbayern bleibt es kühler mit höchstens 8 Grad, in Oberbayern wird es deutlich milder bei bis zu 16 Grad.

Auch im Norden Bayerns beginnt der Dienstag mit Regen, im Tagesverlauf kann es aber durchaus sonnig werden - besonders in Unterfranken. In der Nacht zum Mittwoch regnet es jedoch auch im nördlichen Freistaat. In Hochfranken könnte es leichten Frost geben.

Am Mittwoch bleibt es bedeckt, und dichte Wolken ziehen über die Region. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 13 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag soll es regnen.