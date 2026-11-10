Rathauschef in Aigner-Heimat: «Lachendes und weinendes Auge»

Feldkirchen-Westerham (dpa/lby) - Der Bürgermeister von Ilse Aigners Heimatgemeinde sieht ihre Kandidatur als Bundespräsidentin mit gemischten Gefühlen. Er habe «ein lachendes und ein weinendes Auge», sagte Rathauschef Johannes Zistl (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. «Ich freue mich, dass sie es macht oder bereit ist, es zu machen.» Aber Aigner werde in der Gemeinde nach einem Umzug wohl nicht mehr so präsent sein können wie bisher, sagte Zistl. «Sie muss ja oder sie wird ja umziehen. Dieses Pendeln, wie es jetzt nach München funktioniert, wird dann schwieriger.»

Feldkirchen-Westerham werde bei einer Wahl Aigners für das höchste Amt im Staat wohl nicht mehr so von den Stärken der CSU-Politikerin profitieren wie bisher, sagte Zistl. «Also die Ilse Aigner ist wahnsinnig wertvoll für alle, würde ich jetzt mal sagen, für den ganzen Wahlkreis.» Sie bringe unterschiedlichste Menschen zusammen, sei immer verlässlich: «Wir haben ganz unkompliziert über Handy Kontakt», sagt Zistl. «Wenn man mal irgendein Netzwerk braucht, weil man von der Regierung jemanden an den Hörer kriegen muss oder so was - sie ist da sehr, sehr zuverlässig und schaut immer, dass man die nötigen Informationen oder Kontakte dann auch kriegt.»

«Mit dem ganzen Wahlkreis per Du»

Das Schönste sei aber: «Sie ist einfach die Ilse geblieben», sagt Zistl. «Also sie ist gefühlt mit der ganzen Gemeinde, mit dem ganzen Wahlkreis auch per Du und ist ein Menschenfreund, hat einfach Freude, wenn sie in der Öffentlichkeit ist, wenn sie unter Menschen ist - und das nicht gespielt, sondern sie ist einfach so.» Diese Vorteile für die Gemeinde, «das wird weniger, das wird weg sein auch zum Teil», vermutet der 43-Jährige, der seit drei Jahren Bürgermeister der 11.000-Einwohner-Gemeinde in Oberbayern ist.

Sorgen um Aigners Eignung als Bundespräsidentin macht sich Zistl überhaupt nicht, wie er betont. «Ich weiß nicht, ob Sie das einmal erlebt haben als Landtagspräsidentin im Landtag - wie sie den Laden umgangssprachlich gesagt im Griff hat. Es ist einfach eine Schau. Also die kann das, die macht das.»

Schon seit 2024 Ehrenbürgerin - und jetzt?

Eine weitere Ehrung in ihrem Heimatort sei für Ilse Aigner, seit 2024 ohnehin Ehrenbürgerin von Feldkirchen-Westerham, derzeit dennoch nicht geplant, sagt Zistl. «Es gibt keine Steigerung, also sie hat die höchste Ehrung, die man in Feldkirchen-Westerham kriegen kann. Ehrenbürger ist der höchste Titel, den es gibt in Feldkirchen-Westerham, und den trägt auch immer nur einer unserer Bürger und Bürgerinnen.»