16-Jährige vergewaltigt? - erster Prozess im Komplex «Kajal»

Nürnberg (dpa/lby) - Wegen der Vergewaltigung einer 16-Jährigen steht ein mutmaßlicher Drogendealer ab heute vor dem Landgericht in Nürnberg. Der Prozess ist der erste Fall der Nürnberger Ermittlungsgruppe «Kajal», der nun vor Gericht verhandelt wird. In drei weiteren Fällen hat die Staatsanwaltschaft bereits Anklage erhoben. In 25 Fällen ermittelt die Polizei noch.

Im Visier der Ermittler stehen mutmaßliche Drogendealer, die Jugendliche rund um den Nürnberger Bahnhof mit Make-up angelockt - deshalb der Name «Kajal» -, mit Drogen gefügig gemacht und dann sexuell missbraucht haben sollen.

Im konkreten Fall wirft die Staatsanwaltschaft dem 22-Jährigen vor, dem Opfer im Frühjahr zweimal verschreibungspflichtige Medikamente gegeben und sie in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben. Außerdem soll er seiner 16 Jahre alten Freundin Ecstasy gegeben haben. In seiner Wohnung fanden die Ermittler demnach zudem weitere Drogen.