Aiwangers Partnerin von Todesnachricht «überrollt»

Regensburg (dpa) - Nach dem Tod von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat sich seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger erstmals öffentlich geäußert. «Hubert Aiwanger ist tot. Diese Nachricht hat viele am Mittwochabend überrollt. Uns als Familie in ganz besonderer Weise», schreibt die Regensburger Landrätin, die ebenfalls Mitglied der Freien Wähler ist und mit Aiwanger zwei gemeinsame Kinder hat, auf ihrem Instagram-Profil. «Wir haben nun im engen Kreis der Familie die erste Trauer verarbeitet.»

Beisetzung soll «zu Hause stattfinden»

Für den bayerischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten, der in der vergangenen Woche überraschend im Alter von 55 Jahren in einem Berliner Hotel gestorben war, solle «in Absprache mit der Familie ein Staatsbegräbnis ausgerichtet» werden. «Seine Beisetzung wird danach zu Hause stattfinden.»

Aiwanger lebte in Rottenburg an der Laaber, einer Kleinstadt im Landkreis Landshut mit knapp 8.500 Einwohnern. Sein Bauernhof liegt im Ortsteil Rahstorf nur wenige Kilometer außerhalb.

Es müssten noch Terminfragen geklärt werden. «Wir halten Euch auf dem Laufenden», heißt es in dem Post, den zwei Stunden nach Veröffentlichung schon mehr als 5.000 Menschen gelikt hatten.

«Warmherzig und blitzgescheit»

«Hubert war ein wirklicher Volksvertreter - mit Charme, Witze und Toleranz. Seine Ruhe fand er in der Natur, deren Kreislauf ihn leitete», schreibt Schweiger. «Er war ein Menschenfreund, warmherzig und blitzgescheit.»

Die 48-Jährige bedankte sich für «die überwältigende Anteilnahme» und «bei allen, die gebetet haben, zusammengekommen sind, ihn in Hubertusfeiern und anderen Gottesdiensten gewürdigt haben, ihn in ihre Mitte genommen haben. Ebenso bei denen, die uns mit Nachrichten von gemeinsamen Begegnungen berichteten.»