Tytan will bis zu 3.000 Abfangdrohnen im Monat produzieren

München (dpa/lby) - Das 2023 gegründete Münchner Rüstungsunternehmen Tytan will künftig bis zu 3.000 Abfangdrohnen pro Monat herstellen. Das schrieb Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Veranstaltung zur Eröffnung der Serienproduktion - auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) war dabei. Tytan ist eines von mehreren bayerischen Rüstungsunternehmen, das die ukrainischen Streitkräfte im Abwehrkrieg gegen Russland beliefert.

Das Unternehmen hat nicht nur Aufträge aus der Ukraine erhalten. So soll Tytan auch Abfangdrohnen für den Schutz von Bundeswehr-Einrichtungen liefern. Die bei der Drohnenproduktion häufig genannten hohen Stückzahlen erklären sich daraus, dass Russland geschätzt mittlerweile mehrere zehntausend militärische Drohnen pro Jahr produziert, inzwischen auch mit Düsenantrieb.

Militäranalysten auf westeuropäischer Seite beklagen, dass die Bundeswehr und die Streitkräfte anderer Nato-Länder im Kriegsfall nicht in der Lage wären, große Drohenangriffe abzuwehren.

Die Herausforderung, innovative Technologien schneller in die industrielle Serienfertigung zu bringen und bedarfsgerechte Produktionskapazitäten aufzubauen, sei ein zentrales Thema für die Verteidigungsindustrie, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums anschließend. Reiche habe mit ihrem Besuch die Bedeutung einer leistungsfähigen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie für Deutschlands und Europas Handlungsfähigkeit unterstreichen wollen.