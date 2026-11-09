Das ist der neue Präsident der Uni Würzburg

Würzburg (dpa/lby) - Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg bekommt einen neuen Präsidenten. Heribert Warzecha kommt von der Technischen Universität Darmstadt, dort war er seit 2020 Vizepräsident für Studium und Lehre. Warzecha tritt den Posten am 1. April 2027 an und folgt auf Paul Pauli, wie die Uni Würzburg mitteilte.

Warzecha ist den Angaben zufolge Pharmazeut, Botaniker und Pflanzenbiotechnologe. Von 1995 bis 1997 promovierte er am Lehrstuhl für Pharmazeutische Biologie der Universität Mainz. Von 2001 bis 2007 arbeitete er an der Universität Würzburg als Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Pharmazeutische Biologie und habilitierte sich am Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften.

Die Würzburger Uni gewinne mit dem neuen Präsidenten einen «profilierten Naturwissenschaftler und erfahrenen Wissenschaftsmanager, der wissenschaftliche Exzellenz und strategische Führung verbindet», teilte der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) mit.

Laut Gesetz wird ein neuer Präsident vom Universitätsrat gewählt. Die Uni Würzburg hat nach eigenen Angaben derzeit rund 25.000 Studierende und 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt 283 Studiengänge.