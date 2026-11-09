Merz, Aigner und Söder bei Synagogen-Festakt in München

München (dpa) - Unmittelbar nach ihrer Kür zur Unions-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt ist Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem bedeutsamen Jubiläum nach München geflogen. Hier trafen die beiden am Nachmittag zu einem Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Hauptsynagoge Ohel Jakob ein. Dort wollten Merz und Aigner Reden halten, wie auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sagte in ihrer Begrüßung zu Aigners Kür: «Die heutige Nachricht aus Berlin ist für uns alle eine große Freude.» An die CSU-Politikerin gewandt, sagte Knobloch: «Sie sind eine Frau, die für das Beste in unserem Lande steht. Sie sind eine Bayerin, eine Freundin, eine Politikerin, die die Sprache des Volkes versteht und sie selbst spricht.» Und: «Es gibt keine Bessere als Sie.»

Merz hatte Aigner zuvor in Berlin offiziell als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt vorgestellt. Söder, der Aigner im Frühjahr erstmals öffentlich ins Gespräch gebracht hatte, war bei dem Termin in Berlin nicht dabei. Bei dem Festakt trafen die drei Unions-Politiker nun erstmals nach Aigners Kür öffentlich zusammen.

Die Synagoge in der Münchner Innenstadt war auf den Tag genau vor 20 Jahren eingeweiht worden, am 9. November 2006. Sie trägt den Namen des einstigen Gotteshauses Ohel Jakob (hebräisch: Zelt Jakobs), das die Nationalsozialisten 1938 zerstört hatten.

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten die Nazis deutschlandweit Synagogen nieder, misshandelten Jüdinnen und Juden, verwüsteten ihre Wohnungen und Geschäfte. Mehr als 1.300 Menschen verloren ihr Leben, 30.000 Menschen wurden in Konzentrationslager verschleppt.