Merkel: Nominierung von Aigner ist «historisch»

Berlin (dpa) - Altkanzlerin Angela Merkel hält die Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin für geschichtsträchtig. Anders als frühere Kandidatinnen habe Aigner alle Chancen, am 30. Januar tatsächlich zum Staatsoberhaupt gewählt zu werden, erklärte Merkel in Berlin. Schon deshalb sei die Entscheidung für Aigner «historisch». Merkel war die erste und bisher einzige Bundeskanzlerin der Bundesrepublik.

Merkel äußerte in einer Erklärung Zuspruch für Ilse Aigner, als Menschen und als Politikerin «gerade in Zeiten wie diesen». Sie begründete: «Denn ich kenne und schätze sie seit vielen Jahren: ihre Leidenschaft für Politik, ihre Verbundenheit mit den Menschen, ihre Fähigkeit, Brücken zu bauen, ihre Wertegebundenheit, ihre Heimatliebe, ihre Weltoffenheit, ihren Humor. Für die nun vor ihr liegenden Wochen ihrer Kandidatur wünsche ich ihr allen erdenklichen Erfolg.»

Von 2008 bis 2013 war Ilse Aigner Bundesagrarministerin unter Kanzlerin Merkel - bis der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer Aigner nach München holte. Merkel wird voraussichtlich als Mitglied der Bundesversammlung an der Wahl der Bundespräsidentin beteiligt sein. Die CDU in Schleswig-Holstein will sie ins Rennen schicken. Merkel hatte sich bereits im Vorfeld für eine Frau im höchsten Staatsamt ausgesprochen.