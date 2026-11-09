Verdächtiger nach Feuer auf Firmengelände in Fachklinik

Aschaffenburg (dpa) - Nach einem Feuer auf einem Firmengelände in Aschaffenburg ist der mutmaßliche Brandstifter in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden. Ein Ermittlungsrichter habe einen entsprechenden Unterbringungsbefehl am Montag erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Kripo ermittelt weiter in dem Fall.

Der 44-Jährige war am Sonntag festgenommen worden, nachdem er sich den Angaben der Polizei zufolge selbst bei der Bundespolizei in Aschaffenburg gestellt hatte. Der Mann soll demnach auf dem Gelände einer Firma für Schwimmbadtechnik mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt haben.

Nach ersten Erkenntnissen brannten laut Polizei ein Lastwagen, ein Transporter und zwei Gabelstapler. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden werde auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt, sagte ein Polizeisprecher.