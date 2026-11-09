Metall-Tarifrunde: Keine Annäherung in Bayern

München (dpa) - Die Tarifverhandlungen in der Metallindustrie im Süden Deutschlands sind festgefahren. Die bayerischen Arbeitgeber lehnten bei der dritten Verhandlungsrunde in München einen zuerst in Baden-Württemberg präsentierten Vorschlag der IG Metall ab, der im Gegenzug für verbindliche Investitions- und Standortsicherungszusagen Abweichungen vom Tarifvertrag in einzelnen Unternehmen erlauben würde.

«Wir sind keinen Schritt weitergekommen», sagte Horst Ott, der Landesbezirksleiter der IG Metall. Nun liegt der Ball in Nordrhein-Westfalen, wo sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Nachmittag treffen wollten.

Ausweitung der Warnstreiks wahrscheinlich

Die Gewerkschaft hatte schon vor dem Treffen im Münchner Gewerkschaftshaus die bislang größten Warnstreiks in Bayern angekündigt. Allein bei Audi in Ingolstadt erwartete die Gewerkschaft an die 20.000 Teilnehmer.

Der Arbeitgeberverband vbm warf der Gewerkschaft seinerseits fehlende Kompromissbereitschaft vor. «Wir hätten heute gerne Fortschritte gemacht, aber diese waren mit der IG Metall nicht zu erzielen», sagte vbm-Verhandlungsführer Thomas Kaeser.

Der Verband kritisierte zudem die Warnstreiks. Allein in Bayern seien in diesem Jahr 11.000 Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie verloren gegangen. Einen Termin für die vierte Verhandlungsrunde gibt es bisher nicht.

Tarifrunde im Pingpong über Bundesländergrenzen

Zunächst zeichnet sich eine Verschärfung des Tarifkonflikts ab. «Wenn das die Antwort der Arbeitgeber ist, dann werden wir eine Schippe drauflegen», sagte Ott. «Wir werden die Warnstreiks ausweiten.»

Die Tarifrunde in der Metallindustrie weicht in diesem Jahr vom üblichen Prozedere ab. Die Arbeitgeber haben in allen Bundesländern beziehungsweise Tarifbezirken ein identisches Angebot vorgelegt, das unter der Inflationsrate liegt: Im Sommer 2027 eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehaltes, gefolgt von einer Tariferhöhung um 1,3 Prozent im Sommer 2028. Die IG Metall fordert dagegen Gehaltserhöhungen von fünf Prozent und will nur einen einjährigen Tarifvertrag abschließen.