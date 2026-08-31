Hier wird es windig im Freistaat

München (dpa/lby) - Die Woche im Freistaat beginnt durchwachsen: Es kann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) immer wieder zu Schauern oder gar Gewittern kommen. Es bleibt aber recht mild: Im Süden erreichen die Temperaturen 22 bis 27 Grad, im Norden Bayerns bis zu 26 Grad.

Sonne und Wolken wechseln sich in Nordbayern zunächst ab, vom Westen her ziehen dann Schauer auf, gegen Abend kann es auch gewittern. Vor allem in Franken weht stürmischer Wind. Auch im Süden wird stark böiger Wind erwartet.

Am Dienstag erwarten die Experten am Nachmittag Richtung Alpen noch einzelne Schauer und Gewitter. Es wird bis zu 26 Grad warm. In Nordbayern soll es am Dienstag nicht mehr regnen, es wird aber ein wenig kühler mit Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad.