München (dpa/lby) - In Bayern müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen auf deutlich kühlere Temperaturen einstellen. Am Samstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch einmal bis zu 9 Grad werden, in Teilen Frankens soll die Tageshöchsttemperatur aber nur bei 3 Grad liegen.

In Südbayern wird es zunächst noch einmal verbreitet Regen geben, ab 1.000 Metern wird Schneefall erwartet. Im Laufe des Vormittags soll es sich aber auflockern. In Nordbayern soll es hingegen länger freundlich sein.

Am Sonntag wird es dann noch einmal kühler und trüber werden. Im Süden soll es dann auch wieder Niederschläge geben, wobei im Alpengebiet die Schneefallgrenze noch einmal sinkt.