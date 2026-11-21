Rottenburg an der Laaber (dpa) - Mit rund 1.000 Menschen rechnet die Polizei am Samstag bei der Trauerfeier für den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in dessen Heimat in Bayern. Der Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess in Inkofen, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut, beginnt um 11.00 Uhr. Anschließend zieht die Trauergemeinde zum Friedhof. Aiwanger war am 4. November im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben.

Weil zur Trauerfeier explizit alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, geht die Polizei von einem großen Andrang in dem kleinen Ort aus. Der Gottesdienst soll ins Freie übertragen werden.

Bereits ab 7.00 Uhr morgens sei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, Beeinträchtigungen und Sperren rund um Inkofen zu rechnen, hieß es vom Polizeipräsidium Niederbayern. Ab 8.30 soll es Shuttlebusse aus Rottenburg an der Laaber nach Inkofen geben. Wer zur Trauerfeier will, sollte sich per Mail anmelden. Auf der Website www.hubert-aiwanger.de finden sich weitere Informationen.