Nürnberg (dpa/lby) - Der Sozialverband VdK Bayern will heute entscheiden, wer die Organisation mit mehr als 876.000 Mitgliedern künftig führen wird. Im Sommer hat Verena Bentele den Vorsitz abgegeben, nachdem sie sich mit weiten Teilen der Führungsgremien überworfen hatte. Als aussichtsreiche Kandidatin für den künftigen Landesvorsitz gilt die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher.

Die ehemalige Spitzensportlerin Bentele hatte den VdK Bayern seit 2023 geführt. Im Frühjahr dieses Jahres eskalierte dann ein Streit mit haupt- und ehrenamtlichen Funktionsträgern. Im Mittelpunkt standen Kritik an Benteles Führungsstil und Differenzen über die Ausrichtung des Sozialverbands. Zum 30. Juni gab Bentele ihren Posten auf, seitdem führt der stellvertretende Landesvorsitzende Hermann Imhof den einflussreichen Verband kommissarisch.

Das ist die bisher einzige Bewerberin

Rauscher ist die einzige Bewerberin, die ihre Kandidatur öffentlich gemacht hat. Theoretisch könnten sich noch andere Kandidaten melden, doch das gilt als sehr unwahrscheinlich. Die 59-jährige gelernte Erzieherin und Sozialfachwirtin sitzt seit 2013 für die SPD im bayerischen Landtag, seit 2018 leitet sie dort den Sozialausschuss. In ihrem Heimatort Ebersberg ist sie seit 2017 VdK-Kreisvorsitzende.

Die Konflikte in der Führung des VdK Bayern haben den Zustrom neuer Mitglieder nicht gebremst. Ihre Zahl ist nach Angaben des Verbands allein seit Jahresbeginn um rund 40.000 gestiegen.

Verena Bentele steht nach ihrem Rückzug beim VdK Bayern weiter an der Spitze des Sozialverbands auf Bundesebene. Im Juni 2027 wird darüber abgestimmt, wer beim VdK Deutschland künftig die Präsidentschaft übernimmt.