Rosenheim (dpa) - Bei den «Rosenheim-Cops» im ZDF unterstützt ab sofort Christin Lange als Sekretärin die Mordermittler. Aus Sicht von Schauspielerin Sarah Thonig (34) kann man die Figur so nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. «Sie hat ziemlich große Freude daran, jetzt mit ermitteln zu dürfen», sagte die Darstellerin der Deutschen Presse-Agentur. Durch die Einbindung in die Ermittlungen bekomme die Figur eine neue Wertigkeit.

Die erste Folge mit Lange in der neuen Position will das ZDF am 1. Dezember um 19.25 Uhr ausstrahlen («Die Mumie von Rosenheim»). Zwei Wochen vorher, also jetzt, ist sie schon in der Mediathek zu sehen.

«Naive Träumerin»

Bis dato hatte Lange am Empfang gearbeitet, öfter einen verträumten Eindruck gemacht und war eher in Handlungssträngen neben dem eigentlichen Fall zu sehen. Nun sei «die naive Träumerin» ein Stockwerk höher gewechselt «und dann schmeißt sie den Laden», sagte Thonig. «Da kommt jetzt noch ein Spektrum dazu. Wenn man so möchte, dann wächst man mit seinen Aufgaben.»

Für sie sei damit eine Lehre verbunden: Man dürfe sich nicht vom ersten Eindruck oder einem Vorurteil in die Irre führen lassen. «Man kann am Handy daddeln und trotzdem sehr gut in seinem Job sein.» Entscheidend sei, die Verantwortung oder die Chance zu haben, das zu zeigen. Erst jüngst wurde in der Serie bekannt, dass Lange ein Fernstudium an einer Verwaltungsakademie absolviert - und mit Bestnote abgeschlossen hat.

Für sie selbst bedeute die Beförderung der Figur mehr Zeitaufwand, sagte Thonig. Zugleich änderten sich für sie als Darstellerin gleichermaßen der Einsatzort und das Aufgabengebiet. «Da ist eine sehr große Deckungsgleichheit zwischen meinen persönlichen Erlebnissen mit diesem neuen Job und denen der Rolle, und das finde ich total schön.»

Das wünscht sich die Schauspielerin für ihre Rolle

Lange tritt die Nachfolge von Miriam Stockl im Sekretariat an, weil deren Darstellerin Marisa Burger nach 25 Jahren aus der ZDF-Erfolgsserie ausgestiegen ist. Von Vergleichen versuche sie sich freizumachen, sagte Thonig. «Ich würde vor allem sagen, das sind auch einfach wahnsinnig schöne Fußstapfen, die Marisa da in den letzten 25 Jahren geprägt hat.»

Für ihre Rolle würde sich die Schauspielerin mal eine Folge nach dem Motto «Frau Lange ermittelt» wünschen. Und eine andere Idee stammt noch aus der Zeit, als Christin Lange mit Marianne Grasegger am Empfang arbeitete: «Ich wollte immer, dass Frau Lange mal mit Frau Grasegger in den Urlaub fährt. Das finde ich nach wie vor toll.»