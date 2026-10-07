Junger Mann in Nürnberg schwer verletzt und beraubt

Nürnberg (dpa/lby) - Zwei Verdächtige sollen einen jungen Mann in Nürnberg ausgeraubt und schwer verletzt haben. Die Beamten nahmen die beiden Verdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren fest, wie die Polizei mitteilte. Sie seien bereits polizeibekannt gewesen.

Das Opfer erlitt bei der Tat im Stadtteil St. Leonhard schwere Verletzungen am Oberkörper und Kopf. Ein Mann fand ihn auf einer Grünfläche und wählte den Notruf. Der 19-Jährige war nur mit Unterwäsche bekleidet, da er den Ermittlungen zufolge den Tätern seine Kleidung geben musste.

Am Dienstag nahmen die Beamten die Verdächtigen schließlich fest, die nun dem Haftrichter vorgeführt werden sollen.