Kind sperrt sich in Papiercontainer ein

München (dpa) - Beim Spielen in die Papiermülltonne klettern? Für einen Siebenjährigen in München hatte das Folgen. Der Deckel des Behälters sei heruntergefallen, direkt ins Schloss, wie die Münchner Feuerwehr mitteilte. Sein Freund konnte die Tonne nicht mehr öffnen und rief die Mutter des Jungen und einen Nachbarn zu Hilfe, die die Feuerwehr alarmierten. Die Rettungskräfte rückten mit einer Spitzzange an und befreiten das Kind schnell.

Angst hatte der Siebenjährige nach Einschätzung der Feuerwehr nicht. Er sei sehr entspannt gewesen und habe sich nicht verletzt, berichtete ein Sprecher. Davon zeugt auch ein Foto, auf dem der Kleine zu sehen ist. Neugierig lugt er aus dem Einwurfschlitz des blauen 1.100-Liter-Behälters.