Ab Januar 2027 steigen die Kindergarten-Gebühren in vielen Städten und Gemeinden Bayerns. Der bisherige staatliche Elternzuschuss von 100 Euro pro Monat entfällt. Grund ist die Reform des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG), die die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen neu regelt.

Was ändert sich durch die BayKiBiG-Reform?

Der Elternzuschuss wird nicht mehr direkt an Familien ausgezahlt, sondern fließt als Qualitätsbonus in die Finanzierung der Kindertagesstätten.

wird nicht mehr direkt an Familien ausgezahlt, sondern fließt als Qualitätsbonus in die Finanzierung der Kindertagesstätten. Städte wie Augsburg, Nürnberg und Würzburg können die wegfallende Entlastung nicht aus eigener Tasche ausgleichen.

und können die wegfallende Entlastung nicht aus eigener Tasche ausgleichen. Für viele Familien bedeutet das eine monatliche Mehrbelastung von 100 Euro pro Kind im Kindergarten.

Der Freistaat reagiert mit der Reform auf gestiegene Betriebskosten in den Einrichtungen, vor allem für Personal, Energie und Ausstattung.

München: Übergangsfrist bis August 2027

Die Stadt München hat eine Übergangsregelung beschlossen: Trotz Wegfall des staatlichen Zuschusses zahlen Eltern in städtischen und städtisch geförderten Kindertageseinrichtungen bis zum Ende des laufenden Kitajahres am 31. August 2027 weiterhin die bisherigen Beiträge. Erst ab September 2027 ist eine Anpassung der Gebühren vorgesehen.

Position der Familienministerin

Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf weist Kritik an der Kita-Reform zurück: Die staatliche Entlastung für Familien falle nicht weg, das komplette Geld aus dem Beitragszuschuss bleibe im Kita-System. Sie betont, der Freistaat investiere mehr als je zuvor in frühkindliche Bildung und unterstütze Städte und Gemeinden bis 2030 mit zusätzlich 3 Milliarden Euro. Beitragserhöhungen bei Eltern seien nach ihrer Darstellung nicht durch die Reform verursacht; mit den finanziellen Verbesserungen und der Entbürokratisierung solle eine verlässliche, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung trotz schwieriger Bedingungen sichergestellt werden.

Kommunen können die Mehrbelastung für die Eltern oft nicht ausgleichen

Die Haushaltslage vieler Städte ist angespannt. Ein Ausgleich des wegfallenden Zuschusses aus kommunalen Mitteln ist deshalb oft nicht möglich. So bleibt die Mehrbelastung für Eltern bestehen. Die Stadt Kaufbeuren zum Beispiel betont, dass die Kinderbetreuung ein defizitäres System ist und die Kosten für einen Betreuungsplatz jährlich rund 8.000 Euro betragen.

Unterstützung für Familien mit geringem Einkommen